Tennis-Bundesliga : Krefeld ist in Mannheim mit Nachwuchsspieler angetreten

Florian Kaiser (li.) gab im Doppel an der Seite von Stefano Travaglia eine gute Figur ab. Rechts im Bild sein Vater und Coach Stefan Kaiser. Foto: HTC Blau-Weiß

Mannheim Am Samstag unterlag Krefeld das Duell beim Deutschen Meister mit 1:5. Der Spanier Ojeda Lara traf zehn Minuten zu spät ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(hgs) Vom ganz großen Pech verfolgt waren die Blau-Weißen vor dem vorentscheidenden Duell am Samstag in Mannheim. Die ganze Woche bereiteten Olaf Merkel seine personellen Planungen für die beiden letzten Punktspiele schlaflose Nächte. Am späten Freitagabend hatten sich endgültig die Wunschformationen des Teamchefs zerschlagen. Denn beim Turnier im italienischen Manerbio waren Paolo Lorenzi und Federico Gaio ins Endspiel eingezogen. Dazu scheiterte der Versuch, Simoni Bolelli in die Kurpfalz zu holen. Der war in Manerbio zwar im Doppel ausgeschieden, wollte aber wegen Rückenproblemen eine Pause einlegen, um die Teilnahme an den US-Open nicht zu gefährden. Olaf Merkel rief dann noch David Galoppini an, der gerade in Südtirol bei einem Future-Turnier ausgeschieden war. Doch der Italiener erteilte dem Teamchef eine Absage. So musste er den Youngster Florian Kaiser für das vierte Einzel ins kalte Wasser werfen.

Trotz der personellen Probleme gingen die Blau-Weißen, die auf der schönen Anlage am Mannheimer Neckarplatt unter den 3200 Zuschauern von zahlreichen Fans unterstützt wurden, zuversichtlich in das Duell gegen den amtierenden Deutschen Meister. Denn Merkel traute dem Trio Travaglia/Dutra Silva/ Collarini durchaus zu, ein Remis einzufahren.

Florian Kaiser stand gegen den erfahrenen Andreas Beck auf verlorenen Posten, verkaufte sich für seine Verhältnisse allerdings recht teuer. Sein Daddy Stefan Kaiser saß als Coach auf der Bank. „Es war nicht das Tempo, sondern der Topspin des Gegners, der für mich ungewohnt war“, sagte Junior Kaiser hinterher. Zudem traf er mit Beck noch auf einen Linkshänder. Auch später im Doppel gab er an der Seite von Stefano Travaglia eine gute Figur ab. Einmal in der Bundesliga im Doppel an der Seite der Nummer 78 der Welt gespielt zu haben, wird für ihn ewig in Erinnerung bleiben.

Beim wichtigen Spiel in Mannheim konnte die Krefelder Mannschaft auf tatkräftige Unterstützung von den Rängen bauen. Foto: pix-sportfoto