Tennis : Herren 40 des HTC ohne Chance

Krefeld Die Herren 40 des TK RW Kempen stehen vor dem Aufstieg in die Niederrheinliga.

(lus) Sven Pisters, Mannschaftsführer der Herren 40 des HTC Blau-Weiß Krefeld, hatte es vor dem Spitzenspiel der Niederrheinliga gegen den TC GW Ratingen geahnt, dass es kaum etwas zu holen gibt. Mit 2:7 musste sich das Team dann auch geschlagen geben. „Wir konnten an den Spitzenposition nicht mithalten, da waren die Ratinger einfach zu stark besetzt“, sagte Pisters nach der Begegnung. Dennoch können die Blau-Weißen aufsteigen, da die Ratinger bereits erklärten, dass sie vom Aufstiegsrecht keinen Gebrauch machen werden. Krefeld kann am Samstag Platz zwei mit einem Sieg gegen Borbeck festigen.

Erwartungsgemäß hatten auch die Herren 50 des TK Rot-Weiß Kempen in der Niederrheinliga gegen den Düsseldorfer TC einen schweren Stand, zumal die Nummer 1 Frank Schuffelen bei den Herren 40 aushalf. Nach den Einzeln war das Spiel bereits für den Gast entschieden, so dass die Doppel nicht mehr gespielt wurden. Derzeit belegen die Kempen den Mittelfeldplatz vier.

Mit Schuffelen an Position eins stand für die Herren 40 der Kempener in der 1. Verbandsliga der 7:2-Sieg beim Lintorfer TC schon nach den Einzeln fest (5:1). Beide Teams waren bisher ungeschlagen. Neben Schuffelen, der stark aufspielte und Lintorfs Topspieler Martin Gentzsch mit 6:1, 6:2 bezwang, gewannen auch Christoph Berns, Thomas Bergmann, Nils Wefers und Christian Lehmann ihre Einzel. Nur Michel Rathmackers musste sich geschlagen geben. Die Doppel wurden für Kempen gewertet (2:1). Am Samstag im letzten Spiel auf heimischer Anlage gegen den PSV Essen reicht sogar eine 2:7-Niederlage zum Aufstieg in die Niederrheinliga.