2. Tennis-Bundesliga Nord Heimpremiere des HTC Blau-Weiß

Wenn der HTC Blau-Weiß Krefeld in der 2. Tennis-Bundesliga Nord im Kampf um den Aufstieg im Rennen bleiben will, wäre am Freitag im Heimspiel gegen Blau-Weiß Berlin (ab 13 Uhr) nach der Auftaktniederlage in Köln ein Sieg sehr wertvoll. Auch die Gäste von der Spree, die sich wie im Vorjahr „nur“ den Klassenverbleib auf die Fahne geschrieben haben, waren zum Auftakt im Auswärtsspiel beim TC Ohligs erfolglos. Die 3:6 (3:3)-Niederlage fiel aber unglücklich aus. Zwei Doppel gingen im Match-Tiebreak verloren.