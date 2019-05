Billard : Billard: Die Menzel-Brüder gewinnen den DM-Titel

Krefeld (wag) Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften im Karambol-Billard in Bad Wildungen wurden die Brüder Hendrik (19) und Lennart (14) Menzel von der BG RW Krefeld in der Freien Partie Deutsche Jugendmeister ihrer Altersklasse.

Zusätzlich holte Lennart in der Disziplin Dreiband Bronze. Mit großem Abstand zu ihren Konkurrenten dominierten beide Krefelder in der Disziplin Freie Partie. Hendrik galt schon im Vorfeld als Topfavorit. Er gewann souverän alle Vorrundenspiele der U19. Im Halbfinale besiegte er Brandon Mc Dermott vom BC Hilden bereits in der dritten Aufnahme. Im Finale gegen Cederic Liskow (BC Hilden) erreichte Hendrik nach acht Aufnahmen das Ausspielziel von 150 Punkten, während sein Gegenspieler zu diesem Zeitpunkt erst 66 Punkte vorweisen konnte. Parallel spielte sein jüngerer Bruder Lennart die Freie Partie U15. Zum Auftakt hatte der Schüler des Michael Ende Gymnasiums in Tönisvorst zweimal die nötigen 75 Punkte bereits in der ersten Aufnahme erzielt. Sein Können unterstreicht auch das Endergebnis im Finale von 75:0 nach nur zwei Aufnahmen gegen den Duisburger Amir Ibraimov. Somit wurde Lennart zum zweiten Mal in Folge Deutscher Jugendmeister. Dirk Menzel, Vater und Trainer beider Ausnahmespieler, sagte nach dem Turnier: „Ich hoffe, dass sich Lennart demnächst auch als Dreibandspieler etablieren kann, denn diese Disziplin gilt als Zukunft des Billardsports.“