Bezirksligavorschau VfL Willich, SV Vorst und Hülser SV müssen punkten

Englische Woche im Amateurfußball und natürlich auch in der Fußball-Bezirksliga. Die zieht sich über drei Tage von Dienstag bis Donnerstag hin. Der Löwenanteil der Spiele allerdings steigt bereits heute Abend. Da benötigt der SV Vorst gegen die zuletzt in Fischeln arg gerupften Red Stars aus Mönchengladbach im Abstiegskampf unbedingt ein Erfolgserlebnis, um die Chance zu wahren, in der Endabrechnung doch noch über dem Strich zu stehen. Die Gäste müssen die zuletzt mit Gelb-Rot vom Platz geflogenen Kaan Sulaku und Wadim Kuliew ersetzen.