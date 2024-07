Bezirksliga Vorschau Wer wechselt von den Krefelder Bezirksligisten zu welchem Klub?

In der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli endete bei unseren Amateurfußballern die Wechselperiode. Die meisten Kader der diesmal auf zwei Klassen verteilten Bezirksligisten sind wieder komplett. Jetzt dürfen sich nur noch Spieler einem neuen Verein anschließen, die in ihren alten Clubs fristgemäß abgemeldet sind. Das Feilschen um die Ablösesummen sind überall in vollem Gange. Gibt es keine Einigung, hat der Verband ja vor vielen Jahren eine Höchstgrenze festgesetzt.