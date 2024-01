Leichtathletik Ein heimlicher Sieger

Der Genusslauf bildete den Abschluss des Silvesterlaufes 2023 und der älteste Teilnehmer, der für den DJK VfL Forstwald startende 84-jährige Jürgen Krechel, machte dan Namen zum Programm. Krechel genoss jeden einzelnen Kilometer, die tolle Atmosphäre und den Applaus der Zuschauer. Bei jeder Runde wurde der 84-Jährige angesagt und freute sich darüber sichtlich. Mit der Startnummer 1002 kam Krechel zwar als Letzter ins Ziel, absolvierte die 8,1 Kilometer lange Strecke in einer Zeit von 1 Stunde und 19 Minuten und war der heimliche Sieger des Silvesterlaufes. Gewinner des Genusslaufs bei den Herren wurde der vereinslose Kai Hitzmann in 33:47 Minuten. Bei den Frauen siegte Claudia Schmitz vom Tri-Team Schiefbahn in (38:26).