Fußball-Oberliga SC St. Tönis weiter im Pech: Mario Knops trifft nur den Außenpfosten

Nach einer dominanten Phase der Gäste zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde die Partie wieder offener. Doch dem SV gelang nach einer Ecke der schwer zu verteidigende Goldene Treffer durch einen Kopfball des langen Innenverteidigers Dacain Dacruz Baraza (70.). Davor hatte Mario Knops die größte Chance zur Führung der Gastgeber. Nach Rückpass von Noukoumo, der auf die rechte Seite beordert wurde und dort wesentlich effektiver war, traf der 23-Jährige aus zentraler Position aber nur den Außenpfosten (54.). Eine bezeichnende Szene für den bisherigen Saisonverlauf. „Es fühlt sich an wie letzte Woche in Kleve“, sagte der spürbar frustrierte Thamm, „wir haben ein ordentliches Spiel gemacht, stehen aber wieder mit leeren Händen da. Es war ein ausgeglichenes Spiel, auch wenn wir sicher etwas weniger Ballbesitz hatten.“ Am Freitag steht das Auswärtsspiel beim Tabellensechsten VfB Hilden an, der Zuhause in vier Spielen noch ohne Punktverlust ist.