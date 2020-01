Hallen-Hockey Europameisterschaft : Bei Nationalhymne ein Kribbeln im Bauch

Das deutsche Team mit Torwart Luis Beckmann vom CHTC (2..v.li.) bedankt sich nach dem Sieg bei den Zuschauern. Foto: imago images/Andreas Gora/Andreas Gora via www.imago-images.de

Krefeld Der Torwart des Hockey-Bundesligisten Crefelder HTC gewann mit der DHB-Auswahl den EM-Hallen-Titel.

Luis Beckmann, Torwart des Hockey-Bundesligisten Crefelder HTC, gewann zehn Tage nach seinem 22. Geburtstag in Berlin mit der Deutschen Hockey-Nationalmannschaft den Hallen EM-Titel. Vor heimischem Publikum wurden sie den hohen Erwartungen mehr als gerecht und setzten sich mit einem Perspektivkader im Finale gegen den amtierenden Champion Österreich Zuschauern durch. Nach dem Turnier sprach RP-Mitarbeiterin Nomita Selder mit ihm.

Luis Beckmann stand im Laufe der sechs Spiele im Wechsel mit seinem Torhüterkollegen Anton Brinckmann vom Harvestehuder THC im Kasten und hat somit großen Anteil am Erfolg der Mannschaft. Das deutsche Team steckte im Finale gegen Österreich einen 0:1-Rückstand locker weg und drehte den Spieß um. Paul Dösch (2), Philipp Schmid, Thies Prinz, Rafael Hartkopf und Jan Schiffer schossen die Tore zum 6:3-Sieg.

Fünf Spiele in gerade einmal drei Tagen ist doch eigentlich ein Stressprogramm, auch wenn die Spiele auf 4x10 Minuten gekürzt worden sind, oder?

Beckmann Die enge Taktung war schon nicht einfach, aber wir wurden von den Trainern, Betreuern und Physios sehr gut vorbereitet, das hat gemeinsam mit den Fans schon einen wichtigen Anteil an unserer Leistung ausgemacht. Zwischen den Spielen sind wir ins Hotel gefahren, haben dort gegessen und ein wenig abgeschaltet.

In der Gruppenphase seid ihr sehr souverän mit einem 12:1 gegen Belgien und einem 12:2 gegen Tschechien gestartet. Neigt man nicht dazu, dann alles als Selbstverständlich zu nehmen?

Wie hast du das Halbfinale gegen die Russen erlebt? Ihr habt euch zwar am Ende klar durchgesetzt, aber es gab auch zwei Siebenmeter, bei denen Anton Brinkmann für dich reingekommen ist.

Beckmann Das Halbfinale war für mich persönlich ganz besonders, da die Halle voll war und es um alles ging. Also in jeder Hinsicht nochmal eine Steigerung gegenüber den Gruppenspielen. Wir kannten Russland kaum und haben uns zu Beginn etwas schwer getan, es aber vor allem hinten raus sehr gut gemacht. Es war von vorne herein klar, dass bei Siebenmetern der jeweils andere Torhüter reinkommt, das haben wir auch schon gegen Holland gemacht, wo es dann umgekehrt war und ich den Strafstoß gehalten habe.