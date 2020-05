Reiner Hohn, Vorsitzender der Kreisspruchkammer: : „Ein Einspruch ist noch offen“

Krefeld Der 67-Jährige ist seit zehn Jahren Vorsitzender der Kreisspruchkammer im Fußballverband. Im Interview verrät er, welches Urteil noch aussteht, wann es verkündet wird und dass er immer noch dem Ball nachjagt.

Seit August 2010 ist Reiner Hohn Vorsitzender der Kreisspruch-Kammer Kempen/Krefeld des Fußball-Verbandes Niederrhein. Der Versicherungs-Fachwirt ist 67 Jahre alt, Vater eines Sohnes und einer Tochter. Der Fußball beschäftigt ihn, so könnte man sagen, als Spieler oder Funktionär von Kindesbeinen an.

Wie geht es Ihnen eigentlich in dieser fußballlosen Zeit?

Hohn Sehr gut, aber es ist verdammt ruhig. Es gab natürlich viele Möglichkeiten, private Dinge zu erledigen. Das ist nun aber geschehen. Schade nur, dass man sich selbst nicht so betätigen kann, wie man es gerne möchte.

Und wie denken Sie über die Situation im bezahlten Fußball, also Oberliga aufwärts?

Hohn Ich könnte mir vorstellen, dass die in nicht mehr allzu ferner Zeit weiterspielen. Da geht es ja auch um die Rechtslage wegen der Sponsoren. Da kommt einiges auf die Entscheider zu.

Sind in Ihrem Bereich alle Dinge mittlerweile abgearbeitet oder ist noch was in der Warteschleife?