Das CRC-Team bei der Ruder-WM in Poznan, v.l.: Marc Leske, Jakob Gebel, Lena Sarassa, Lukas Geller und Jacob Schulte-Bockholt. Foto: Schwier/Christian Schwier

Bei den Weltmeisterschaften im polnischen Poznan wurden die fünf Krefelder Starter jeweils Vierter.

(oli) Die Starter des Crefelder Ruderclubs sind von den Weltmeisterschaften der Unter 23-Jährigen im polnischen Poznan ohne die erhofften Medaillen zurückgekehrt. Auf drei Boote verteilt reichte es für alle fünf zum jeweils vierten Platz. Am knappsten war es für den Frauenachter, in dem Lena Sarassa saß. Lediglich neun Zehntel fehlten dem deutschen Boot zum Gewinn der Bronzemedaille. Dennoch feierte die 1p-Jährige unterm Strich einen Prima-Einstieg in dieser Altersklasse.