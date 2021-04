Wasserball-Bundesliga : Bayers Frauen-Team starten das Titelrennen

Barbara Bujka musste in ihrer Karriere noch nie so lange auf das nächste Wasseballspiel warten. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Bei einem Turnier in Hannover geht es am kommenden Wochenende für die Uerdingerinnen gegen Waspo und Spandau 04. Mit Victoria Chamorro und Barbara Bujka sind zwei neue Spielerinnen dabei.

(lus) Nachdem die Herren des SV Bayer 08 vergangenes Wochenende in die Wasserball-Bundesligasaison starten durften, geht es nun auch endlich für die Damen los. Am Samstag geht es für das Team von Trainer George Triantafyllou nach Hannover zum Saisonauftakt. Dort stehen zwei Spiele auf dem Programm, zunächst gegen Spandau 04, am Abend gegen Waspo Hannover. Das Turnier findet unter strengen Hygienebedingungen statt, alle Anwesenden werden im Vorfeld sowie am Spieltag getestet.