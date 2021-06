Ein spannender Titelkampf : Bayers Wasserball-Frauen kämpfen um den deutschen Meistertitel

Mit diesem Aufgebot gehen die Wasserball-Frauen des SV in die Endspiele gegen Spandau. Foto: SV Bayer 08 Uerdingen

Krefeld Im maximal drei Endspielen geht es gegen den Pokalsieger Wasserfreunde Spandau 04 um den Titel. Das erste Spiel findet am Samstag am Uerdinger Waldsee statt. Die Gastgeberinnen können in Bestbesetzung antreten.

(lus) Die Wasserball-Frauen des SV Bayer Uerdingen 08 peilen nach 2017 mal wieder den Titel des Deutschen Meisters an. Am Samstag um 16.30 Uhr beginnt die „Best-of-three“-Serie im heimischen Bad Am Waldsee mit dem ersten Finalspiel gegen den Erzrivalen Wasserfreunde Spandau 04. In der laufenden Saison traf die Mannschaft von Trainer George Triantafyllou bereits mehrfach auf den aktuellen Pokalsieger Spandau, konnte jedoch noch keinen Sieg für sich verzeichnen. Allerdings musste das Team stets auf einige wichtige Spielerinnen verzichten. Am Wochenende können die Seidenstadt-Girls endlich ohne personelle Probleme antreten.

Nach dem letzten Meistertitel in der Saison 2016/2017 hatte es beim SV Bayer einen großen Umbruch im Frauenwasserball gegeben. Fast alle Stammspielerinnen hatten ihre Karriere beendet. Dem Verein ist es aber gelungen, viele junge talentierte Spielerinnen aus der Jugend zu fördern, die nun in der Bundesliga angekommen sind. Mittlerweile hat sich die junge Mannschaft durchaus zu einem Titelanwärter entwickelt.

Sowohl Bayer, als auch Spandau, hatten mit ihren Vorrunden-Gegnern eine großen Probleme und zogen relativ entspannt ins Finale ein. Dieses dürfte umso spannender werden, wie die knappen und hart umkämpften Spiele zwischen den beiden Teams in den vergangenen Wochen gezeigt haben.

„Diese verrückte Saison geht in den nächsten zwei Wochen endlich zu Ende. Wir sind sehr glücklich, dass wir es unter den erschwerten Bedingungen ins Finale geschafft haben. Jetzt möchten wir uns den Pokal zurückerobern. Die Mannschaft hat es verdient, im Finale zu stehen und zu gewinnen. Die Spielerinnen haben hart dafür trainiert. Wir wissen aber, dass unser Gegner eine sehr starke und komplexe Mannschaft ist und sie den Meistertitel genauso sehr wollen wie wir. Ich erwarte im Finale schwierige und hart umkämpfte Spiele“, sagt Trainer Triantafyllou. Ausschlaggebend seit, dass sein Team mutig und mit möglichst wenigen Fehlern spielt, da auf diesem Niveau jeder Fehler das Spiel beeinflussen könne.

Nationalspielerin Ira Deike sagt: „Ich erwarte ein spannendes und faires Spiel in eigener Halle. Um das Spiel für uns zu entscheiden, müssen wir unsere bestmögliche Leistung ins Wasser bringen, die taktischen Vorgaben umsetzen und mit Spaß und Leidenschaft mit und vor allem füreinander spielen.“