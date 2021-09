Triathlon-Bundesliga : Bayers Triathletinnen beim Finale mit Bestleistung

Das Damenteam des SC Bayer Uerdingen. Foto: SC Bayer/Sc Bayer

Krefeld Die Mannschaft belegte in der Tageswertung Platz acht und in der Endabrechnung Platz 13. Die Uerdinger Herren starteten beim Halb-Ironman in Duisburg und sorgten für Podiumspläzte.

(lus) Für die Triathleten des SC Bayer 05 Uerdingen ist ein ereignisreiches Wochenende zu Ende gegangen. Neben dem Bundesligafinale in Saarbrücken starteten in Duisburg beim 70.3- Ironman viele Mitglieder des Vereins. Unter anderem griffen einige Athleten der ersten Herrenmannschaft ins Renngeschehen ein und besetzten mehrere Platzierungen unter den Top 20 im offenen Klassement.

Samstag startete das Damenteam, bestehend aus Laura Voss, Amelie Hanf, Anna Witteven und Katharina Krüger in Saarbrücken beim Finale der Triathlon-Bundesliga. Ziel war es das zu diesem Zeitpunkt punktgleiche Team aus Dresden zu schlagen und somit mindestens auf den elften Platz vorzurücken. Das Rennen wurde im Format des Teamsprints ausgetragen.

Nach dem Schwimmen befanden sich die Bayer-Damen auf dem achten Platz von 13 gestarteten Teams. Auf dem Rad schlugen sie ein hartes Tempo an und blieben auch nach dem abschließenden Lauf auf Platz acht, was gleichzeitig ihre beste Saisonplatzierung war. Damit beendet das Team die Saison mit dem elften Platz von 14 Teams, ein zufriedenstellendes Ergebnis für die Uerdinger.

Sonntag starteten viele Mitglieder des SC Bayer beim Halb-Ironman im benachbarten Duisburg. Unter anderem einige Athleten der Herrenmannschaft, die sowohl in ihrer Altersklasse als auch im Gesamtklassement für Podiumsplatzierungen sorgten.