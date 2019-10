Viele persönliche Bestzeiten erreicht : Bayers Schwimmer gut in Form

Krefeld (RP) Die Uerdinger Schwimmerinnen und Schwimmer der Trainingsgruppe 1 und der B-Jugend unter Klaas Fokken und Heide Holtz gingen in Gelsenkirchen beim hochkarätig besetzten Sparkassen-Team-Cup an den Start.

Am Ende sprang der der dritte Platz in der Team-Wertung heraus. Parallel kämpften beim 36. TG Schwimmfest in Neuss die Nachwuchsathleten von Trainer Tim Spiwoks um Bestzeiten und Finalteilnahmen.

In Gelsenkirchen qualifizierte sich der 23-jährige Florian Schenzer über 50m Brust sowie 50, 100 und 200m Freistil für die Deutsche Kurzbahnmeisterschaft im November. Mit 0:51,49 über 100m Freistil gewann er im Zentralbad den Finallauf. Malte Prüfert (15) blieb in 1:59,14 über 200m Freistil erstmals unter der Zweiminuten-Marke und stellte vier weitere persönliche Bestzeiten auf.

In Neuss stellten die Uerdinger unzählige persönliche Bestzeiten auf. Über die 100-mStrecke standen die Uerdinger ganze 27 Mal im Finale der besten acht ihrer Altersklasse. Der Neu-Uerdinger Dionysius Rompolas und seine Teamkollegin Eelkje Burghardt wurden jeweils fünf Mal mit der Goldmedaille belohnt. Vorrangiges Ziel war die Vorbereitung auf die anstehenden Verbandsmeisterschaften sowie die Staffelwettbewerbe der DMSJ, welche zu Beginn der Herbstferien am heimischen Waldsee ausgetragen werden. Am 12. Und 13. Oktober sollen sich möglichst viele Mannschaften der SG Bayer – für die Uerdingen gemeinsam mit den Kollegen aus Wuppertal und Dormagen an den Start geht - für das NRW-Finale qualifizieren.