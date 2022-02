Tischtennis : Am 20. Februar soll die Entscheidung fallen

Krefeld Dann will der Tischtennis-Verband beschließen, ob die Saison in den unteren Klassen fortgesetzt wird. Beim SC Bayer 05 Uerdingen fiebern sie der Entscheidung entgegen und freuen sich, nun wieder richtig trainieren zu können.

In der Rückrunde der Oberliga sind die Uerdinger bislang noch ungeschlagen. Zu Hause gegen den TSSV Bottrop kamen sie zu einem 9:1-Erfolg, auswärts sicherten sie sich beim 5:5-Unentschieden beim TTC Champions Düsseldorf einen Punkt. Mit 15:11 Zählern belegt der SC Bayery in der Tabelle den fünften Platz. Nachdem am Wochenende spielfrei war, steht bereits am Samstagabend (18.30 Uhr, ARAG CenterCourt) das Duell bei der Zweitvertretung von Borussia Düsseldorf an. Das Hinspiel verloren die Uerdinger mit 4:6.