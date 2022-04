Basketball : Bayer Uerdingen muss sein Heimspiel gewinnen

Krefeld Die Aufstiegsrunde hat eigentlich gerade erst begonnen, doch für die Basketballer von Bayer Uerdingen steht bereits quasi ein Endspiel vor der Tür. Im Falle einer Niederlage könnten sie die Runde schon abhaken.

(maha) Nach der coronabedingten Spielverlegung geht es für die Basketballer des SC Bayer 05 Uerdingen am Samstagabend (19.30 Uhr, Kurt-Tucholsky-Halle) in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga weiter. Gegner ist TVJ Königshardt aus Oberhausen, der am vergangenen Wochenende seine ersten Punkte gegen den punktlosen SV Alte Freunde Düsseldorf einfahren konnte.