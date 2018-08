Bayer Uerdingen startet Breiten-eSport

Die Uerdinger wollen einen Unterbau für die neue Szene aufbauen.

(svs) Der SC Bayer 05 Uerdingen startet eines der ersten eSport – Breitensportprojekte in Deutschland. Gemeinsam mit dem Berufskolleg Uerdingen sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in dem Bereich professionell begleitet und gefördert werden. Ziel ist vor allem die Einführung in die Thematik.

Die Verantwortlichen sehen in der Diskussion darüber, ob eSport Sport sei oder nicht, die Interessen der jungen Menschen, die sich in der Szene bewegen, zu wenig berücksichtigt. Diese strebten vielen Vorbildern aus der Szene nach, würden aber in keiner Weise angeleitet oder über Probleme aufgeklärt. Hier sind die Verantwortlichen überzeugt, dass ein lokal verankerter Amateurbereich den entsprechenden Rückhalt böte, sich der Thematik gut zu nähern. Auch sei der Breitensport in diesem Bereich wie in jeder Sportart der nötige Unterbau für entsprechende Strukturen im Profibereich.