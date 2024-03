SC Bayer 05 Uerdingen marschiert Basketballerinnen bleiben Spitzenreiter der Landsliga

Krefeld · Die Damen des SC Bayer 05 Uerdingen gewinnen beim BSV Wulfen und führen weiterhin die Landesliga-Tabelle an, die Herren feiern in der Oberliga sogar den siebten Sieg in Folge und sind nun Dritter.

18.03.2024 , 17:55 Uhr

Mit Trainer Konrad Beuermann wurde die Aufholjagd gestartet. Foto: sc Bayer/sc bayer

Von Markus Hausdorf