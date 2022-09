Basketball : Johanna Huppertz macht trotz Abstieg tolle Erfahrungen

Johanna Huppertz für die deutsche Nationalmannschaft am Ball. Foto: FIBA/KAAN VERDIOGLU PHOTOGRAPHY

Krefeld Johanna Huppertz ist von der Basketball-Europameisterschaft U16 zurück – als Absteigerin und mit jeder Menge Erfahrungen im Gepäck. Aber jetzt hat sie der Schul-Alltag wieder.

Die U16-Nationalspielerin Johanna Huppertz ist zurück in St. Hubert. Trotz des Abstieges in die Division B war die Europameisterschaft in Portugal für die junge Basketballerin eine fantastische Erfahrung. Nach einer zweiwöchigen Pause geht es Mitte September für die 15-Jährige bei den Neuss Tigers – sowohl im Zweitliga-Team als auch im Jugendteam, das in der weiblichen Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (WNBL) spielt – weiter.

Der Sommer voller Basketball ist vorbei, Johanna Huppertz wieder zu Hause. „Ich bin aufgrund der Europameisterschaft zwei Wochen verspätet in die Oberstufe gestartet, mit einigen neuen Lehrern und Mitschülern. Langweilig wird es sicherlich nicht“, berichtet Huppertz. Neben zahlreichen Vorbereitungslehrgängen nahm Johanna Huppertz im Juli am European Youth Olympic Festival (EYOF) in der Slowakei teil. Die Europameisterschaft in Portugal vollendete den Basketball-Sommer. Zu Beginn der EM musste sich die U16 gegen Litauen im Auftaktspiel knapp mit 54:55 geschlagen geben. Weitere Niederlagen gegen Spanien und Slowenien folgten. Auch im Achtelfinale unterlag man Ungarn knapp mit 47:53 und verpasste den Einzug unter die Top acht. In den Platzierungsspielen musste man sich erst Tschechien geschlagen geben, konnte dann aber Litauen besiegen. Es war der erste Erfolg für das deutsche Team um Bundestrainer Stefan Mienack. Im abschließenden Duell gegen Finnland ging es nicht nur um Platz 13, sondern um den Klassenerhalt. Aufgrund der 40:51-Niederlage steigt die deutsche U16-Nationalmannschaft in die Division B ab.