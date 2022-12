Basketball-Oberliga SC Bayer 05 Uerdingen hat die Spitze im Blick

Dass man beim 81:58-Erfolg über den Tabellenletzten gegen die BG Shots Kaarst-Büttgen nicht glänzte, ist bereits abgehakt. Aber auch solche Spiele müssen erfolgreich absolviert werden. Und dies hat die Mannschaft getan. Zudem muss man das Positive aus diesen Spielen ziehen. Vor allem Neuzugang Mateusz „Matthew“ Konski fügte sich hervorragend ein und erzielte bei seinem Debüt für die Uerdinger 19 Punkte. Beim Tabellensechsten in Düsseldorf wollen die Uerdinger den sechsten Sieg in Folge einfahren. „Mit diesem Spiel beginnen für uns die Wochen der Wahrheit“, sagt Samet Yilmaz. „Es kommen noch vor Weihnachten und direkt zum Jahresbeginn richtungsweisende Spiele auf uns zu.“ Am 10. Dezember kommt es um 20 Uhr in der Josef-Koerver-Halle zum Topspiel gegen Tabellenführer Mettmann-Sport. Eine Woche später erwartet Bayer im letzten Heimspiel des Jahres den TVJ Königshardt. Und am 14. Januar sind sie zu Gast beim Tabellenzweiten ETB SW Essen II.