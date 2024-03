Basketball Bayers Basketballerinnen feiern Derby-Sieg und bleiben Spitzenreiter

In der Landesliga setzten sich die Frauen des SC Bayer 05 Uerdingen beim Hülser SV knapp mit 51:48 durch. „Beide Teams sind gut ins Spiel gekommen. Leider haben wir im zweiten Viertel nicht das abgerufen, was wir können. Nach der Halbzeitansprache sind wir stark gestartet und konnten zeigen, was uns auszeichnet. Durch unsere starke Defensive und viel Herzblut auf dem Feld konnten wir am Ende das Derby für uns entscheiden“, sagte Uerdingens Coach Sascha Zöhner. Damit bleibt die Mannschaft von Sascha Zöhner Tabellenführer (28 Punkten), vor TuS Rheinberg (26), ETB Essen (24) und dem BSV Wulfen (22), der aber zwei Spiele weniger bestritten hat. Der Hülser SV ist mit 14 Zählern weiter Achter.