Basketball Neue Jahr beginnt für SC Bayer 05 Uerdingen wie das alte endet

„Wir haben eine enttäuschende Hinrunde abgeschlossen“, sagte Samet Yilmaz, Spieler und Basketballabteilungsleiter des SC Bayer 05 Uerdingen. Die Pleite beim Tabellenführer war bereits die vierte Niederlage in Folge. „Wir hatten nichts zu verlieren, und mit der Einstellung vielleicht doch etwas gewinnen zu können, sind wir nach Essen gefahren. Das Vorjahr haben wir mit drei Niederlagen in Folge abgeschlossen und so wollten nicht mit einer weiteren Niederlage ins neue Jahr starten.“