Basketball beim SC Bayer 05 Uerdingen Eine prächtige Kulisse, hervorragende Stimmung, aber kein Happy End

Doch es kam ganz anders. Odenkirchen holte auf und in der Schlussphase wechselte die Führung zwischen beiden Teams hin und her. Es war eine Zitterpartie. Zehn Sekunden vor dem Spielende führten die Uerdinger mit 75:74, doch dann gelang dem Aufsteiger ein Drei-Punkte-Wurf zum 75:77. Die Gastgeber bekamen noch die Chance auszugleichen – zwei Freiwürfe. Doch mit dem ersten Versuch scheiterten sie, so dass sie auch den zweiten verwerfen mussten, um so vielleicht noch eine Chance auf den Sieg zu haben. Doch am Ende reichte die Zeit nicht aus und der Gast jubelte.