Basketball SC Bayer 05 Uerdingen gewinnt ohne Hendrik Bellscheidt

Die Basketballerinnen des SC Bayer 05 Uerdingen haben in der Landesliga das Topspiel gegen ETB SW Essen mit 64:56 gewonnen und sich somit vom Verfolger absetzen können. Der Hülser SV war an diesem Wochenende spielfrei. Die Uerdingerinnen sind weiter Tabellenführer, der Zweite BSV Wulfen liegt zwar vier Punkte zurück, hat aber auch zwei Spiele weniger absolviert. Sollte er diese erfolgreich bestreiten, wäre er mit dem SC Bayer punktgleich. Das Team aus Hüls belegt aktuell Platz acht. Am kommenden Sonntag treffen die beide Krefelder Teams in der Landesliga aufeinander, der Hülser SV hat um 16 Uhr Heimrecht in der Sporthalle Reepenweg.