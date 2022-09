Basketball : Bayers Hoffnungen ruhen auf Marcel Sagemüller

Der 2,09 Meter lange Marcel Sagemüller ist bei Bayer nun der Dreh- und Angelpunkt. Foto: SCB

Krefeld Der 31 Jahre alte Center kommt aus Leverkusen und verstärkt den Basketball-Oberligisten SC Bayer 05. Die Uerdinger empfangen zum Meisterschaftsauftakt den TuS Maccabi Düsseldorf. Wie die Zielsetzung in dieser Saison lautet.

Basketball-Oberligist SC Bayer 05 Uerdingen geht mit Trainer Mahmoud Al-Abed in seine zweite Saison. Das Team konnte sich in der vergangenen Saison in der Vorrunde den zweiten Platz sichern und damit an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga teilnehmen. Allerdings hatte Bayer keine Chance, verlor alle sechs Spiele. Deshalb wurde die abgelaufene Saison auch noch einmal genau analysiert und besprochen. „Wir haben die abgelaufene Saison mit Coach Mahmoud Al-Abed besprochen, sowohl was die Mannschaft, als auch seine Person angeht. Es waren konstruktive Gespräche, deshalb haben wir uns auf eine Vertragsverlängerung geeinigt“, sagt der neue Abteilungsleiter Samet Yilmaz.

In Lukas Pütz, Hakim Badaru und Bastian Buchartz haben den SC Bayer drei Spieler verlassen. Dafür konnte man in Nuno Nösner, Diego Ruiz, Jan-Philipp Nölle, Arben Mulaj sowie Marco Schürmann und Marcel Sagemüller sechs Akteure dazu gewinnen können. Vor allem über die Verpflichtung des 2,09 Meter großen Marcel Sagemüller aus Leverkusen erfreut den neuen Abteilungsleiter sehr. „Für uns ist es ein Segen, dass er durch seinen Umzug nach Krefeld zu uns gestoßen ist. Der 31-jährige Center bringt genau das mit, was uns letztes Jahr gefehlt hat – Robustheit, Größe und Erfahrung“, berichtet Yilmaz. „Er ist hochgradig kommunikativ und innerhalb kürzester Zeit zu einem unserer Leader herangereift. Er verhilft uns zu mehr Optionen im Angriffsspiel, aber gleichzeitig schützt er uns in der Defensive unter dem Korb. Mit ihm werden wir in der Tabelle wieder oben unter den ersten drei mitspielen können. Ein toller Teamplayer.“

Die Saison beginnt am Samstag mit einem Heimspiel gegen den TuS Maccabi Düsseldorf. Die Partie wird um 20 Uhr in der Josef-Koerver-Halle angepfiffen. Die Oberliga wird in dieser Saison wieder in vier Gruppen ausgetragen. Die Uerdinger sind in der Gruppe 2 eingeteilt, die ursprünglich mit zwölf Mannschaften starten sollte. Bereits vor Beginn der Saison hat der HSV Solingen-Gräfrath aber seine Mannschaft zurückgezogen.