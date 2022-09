Auftakt-Niederlage für Bayers Basketballer : Warum nur Pascal Sagemüller Grund zum Feiern hatte

Krefeld Alles war vorbereitet für einen guten Start in die neue Saison. Doch der TuS Maccabi Düsseldorf machte dem SC Bayer 05 Uerdingen einen Strich durch die Rechnung.

(maha) Über 500 Zuschauer bildeten einen würdigen Rahmen für den Saisonauftakt der Oberliga-Basketballer des SC Bayer 05 Uerdingen in der Josef-Koerver-Halle. Allerdings musste sich die Mannschaft von Mahmoud Al-Abed gegen den starken TuS Maccabi Düsseldorf mit 66:70 geschlagen geben. Den Uerdingern fehlte Marcel Sagemüller. Der Neuzugang und Topspieler von Bayer Leverkusen tauschte das Trikot gegen einen Anzug und heiratete am Samstag seine Kim Marie. In der Hülser Burg wurde der Bund der Ehe geschlossen und ausgiebig gefeiert.