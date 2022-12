Basketball-Oberliga Aufholjagd von Bayer 05 Uerdingen am Ende nicht belohnt

Durch die Niederlage, es war die dritte in der Saison, haben die Uerdinger erst einmal den Anschluss an die Tabellenspitze verpasst. Auf Tabellenführer Mettmann-Sport haben sie sechs Punkte Rückstand und auf den Zweiten ETB SW Essen II vier Zähler. „Es war eine unglaublich schmerzhafte Niederlage. Wir haben den Anschluss an die vorderen Plätze verloren und müssen nun sehen, dass wir aus diesem Spiel lernen“, so Samet Yilmaz. „Hier müssen wir Spieler uns an die eigene Nase fassen, der Coach hat uns perfekt vorbereitet, wir haben seine Vorgaben nicht umgesetzt.“ Stark wieder die Neuzugänge Elli Saibou und Mateusz „Matthew“ Konski, beide waren die besten Werfer.