Basketball Oberligist SC Bayer 05 Uerdingen wird immer stärker

Die Gäste aus Krefeld gingen von der ersten Minute konzentriert zu Werke und hatten die Partie von Anfang an im Griff. Mit hoher Energie war man in der Lage die Sterkrader Mannschaft an deren derzeitige Grenze zu bringen. Vor allem Zolboo Odgerel und Diego Ruiz Gomez waren kaum zu stoppen. So führten die Uerdinger bereits zur Pause komfortabel mit 49:30. In Halbzeit zwei war es dann nicht mehr nur das Tempo, mit dem die Gastgeber ihre Probleme hatten. Nun war es das robuste und kontrollierte Auftreten der Gäste. Hierbei wussten vor allem Goran Gavric und Hendrik Bellscheidt zu überzeugen. Die Uerdinger waren einfach in Sachen Intensität, Körperlichkeit und vor auch weiterhin bei der Geschwindigkeit überlegen und deshalb an diesem Tag in allen Belangen die bessere Mannschaft.