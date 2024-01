Basketball SC Bayer 05 Uerdingen will den Aufstieg auch ohne Trainer Mateusz Konski

Bei den Frauen des SC Bayer 05 Uerdingen wurde einen Trainerwechsel zwischen den Jahren vorgenommen. Der bisherige Coach Mateusz Konski zieht mit seiner Partnerin Paula Federewicz, die als Spielerin in der Mannschaft aktiv war, zurück in die Heimat nach Polen. „Wir müssen Mateusz und Paula alles erdenklich Gute für die sportliche, berufliche und private Zukunft“, sagt Samet Yilmaz. „Wir sind aber froh, dass wir in Sascha Zöner einen Nachfolger finden konnten.“ Zöner wird am Sonntag beim Heimspiel gegen die BG Kamp-Lintfort sein Debüt an der Seitenlinie des Tabellenführers der Landesliga geben. Ziel der Uerdinger Frauen ist der Aufstieg in die Oberliga. Deshalb hoffen die Bayer-Frauen über eine große Kulisse bei ihrem Heimspiel.