Handball: Bartmann bleibt im Nervenspiel cool

Sebastian Bartmann (links) stand in diesem Krimi auch in der Königshofer Abwehr seinen Mann und unterstützt hier Niklas Funke (6) und TW Florian Lindenau bei der Arbeit. Foto: mocnik/Mark Mocnik

Krefeld Nordrheinligist Adler Königshof gewinnt den Handballkrimi gegen die Nordrhein Wölfe mit 33:32 und landet damit im Kampf gegen den Abstieg einen wichtigen Erfolg. Erik Hampel war mit zehn Treffern Adlers erfolgreichster Werfer.

Mit einem enorm wichtigen 33:32 (17:13)-Heimerfolg gegen die Wölfe Nordrhein gelang den Adlern Königshof am Sonntagnachmittag ein ganz wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Damit zogen die die Krefelder am Gegner vorbei und rückten bis auf einen Zähler an den wichtigen letzten Platz, der zum Klassenverbleib berechtigt, heran. Entsprechend der Bedeutung der Partie war es eine hitzige, hochemotionale Begegnung vor sehr guter Kulisse. Die Gastgeber, bei denen einmal mehr Winterneuzugang Erik Hampel mit zehn Treffern der überragende Offensivspieler war, agierten zur Freude ihrer Fans fast über die gesamte Begegnung aus einer Führung heraus. Es gelang ihnen jedoch trotz wiederholtem vier-Tore-Vorsprung nie, sich vorentscheidend abzusetzen. So wurde es immer mehr ein Kampf- und Nervenspiel.