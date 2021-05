Wasserball : Aufstieg in die Gruppe A ist das Ziel des SV Bayer 08

Krefeld Die Saison steuert zielstrebig auf ihren Höhepunkt zu. Die Wasserballer des SV Bayer Uerdingen 08 erwarten zum Auftakt im Kampf um den Aufstieg den hohen Favoriten White Sharks Hannover.

(RP) Es sind nur noch ganz wenige Sportarten und Mannschaften aktiv. Zu ihnen gehören die Wasserballer des SV Bayer Uerdingen 08. Für sie beginnt die entscheidende Saisonphase: die Relegation um den Aufstieg in die Gruppe A. Im ersten von drei Spielen erwarten sie am Samstag um 16.30 Uhr im heimischen Aquadome die White Sharks Hannover an. Der Auftakt des Saison-Höhepunktes, denn für die Mannschaft wäre es ein Highlight, wieder in Gruppe A aufzusteigen, nachdem sie 2018 erstmalig abgestiegen waren.