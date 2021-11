Galopp : Rene Piechulek beim Herzog von Ratibor-Rennen am Start

Rene Piechulek beim Herzog von Ratibor-Rennen am Start

Krefeld Beim Herzog von Ratibor-Rennen sind zum Saisonausklang Stars, aber auch Krefelder Pferde am Start. Der Zwei-jährigen-Klassiker ist mit 50.000 Euro dotiert. Für den Rennbahn-Eintritt gilt die 2G-Regel. Tageskassen sind geöffnet.

Mit dem Großen Preis der Wohnstätte Krefeld – dem Herzog von Ratibor-Rennen – klingt am Sonntag auf der Krefelder Galopprennbahn die Saison aus. Krefelds Zweijährigen-Klassiker ist mit 50.000 Euro dotiert und sieht acht Pferde am Start. Der auf Championkurs steuernde Kölner Trainer Peter Schiergen sattelt am Sonntag im „Ratibor“ zwei Pferde.