Einst beim TV Oppum : Handballtrainer Petre Ivanescu verstorben

Krefeld Er gehörte zu den profiliertesten Persönlichkeiten im deutschen Handball und er war auch Trainer des TV Oppum. Nun ist Petre Ivanescu gestorben. Auch in Krefeld erinnern sie sich an ihn und sind betrübt.

(hcl) Trauer um Petre Ivanescu: Der frühere Handball-Bundestrainer und Erfolgscoach des VfL Gummersbach (Europapokalsieger 1983) und von TuSEM Essen (Deutscher Meister, Pokalsieger) ist in Essen im Alter von 85 Jahren an den Folgen seiner Drüsenkrebserkrankung verstorben. Aber auch in Krefeld hat der Rumäne seine Spuren hinterlassen. Zwischen 1976 und 1978 trainierte er den damals den in der Regionalliga, der zweithöchsten Klasse, spielenden TV Oppum.