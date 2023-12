Rudern CRC-Athleten empfehlen sich für die Olympischen Spiele

Bei den Riemerinnen fuhren Lena Sarassa und Hannah Reif im Zweier ohne in 23:48 Minuten einen klaren Sieg ein und bestätigten ihren Anspruch, in diesem Boot die nationale Nummer eins zu bleiben. Sarassa war am Vortag auch auf dem Ergometer die Schnellste gewesen, während Reif weit ins Hintertreffen geriet. „Der Frauen-Riemen-Bereich hat sich auf dem Ergo leicht verbessert, aber die Bootsleistungen sind noch nicht gut genug“, gab sich die Cheftrainerin kritisch. Junioren-Weltmeisterin Lena Giesing konnte sich in Dortmund noch nicht in Topform präsentieren. Sowohl auf dem Ergo wie auch im Einer über die sechs Kilometer landete sie im Mittelfeld der U23-Sportlerinnen. Trainer Markus Wöstemeyer zeigte sich dennoch zufrieden. „Lena hatte sich gerade von einem grippalen Infekt erholt. Ich bin froh, dass sie überhaupt starten konnte. Das Ergebnis liegt in dem Rahmen, was wir zum jetzigen Zeitpunkt erwartet haben. Man darf auch nicht vergessen, dass Lena in den U23-Bereich aufgestiegen ist und sie dort eine der jüngsten ist. Alleine in dieser Altersklasse hat sie noch vier Jahre Zeit, sich zu entwickeln.