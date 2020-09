Leichtathletik : Keyserlingk ist Deutsche Meisterin U18

Krefeld Nach dem Titel in der Halle gewinnt die 17 Jahre alte Leichtathletin des SC Bayer 05 Uerdingen auch den Dreisprung unter freiem Himmel und erzählt, warum sie während des Wettkampfs gelitten hat.

Nach dem Hallentitel hat Anna Keyserlingk auch die Deutsche Meisterschaft im Freien im Dreisprung der weiblichen Jugend U18 gewonnen. Im Heilbronner Frankenstadion landete sie in einem spannenden Wettbewerb einen „Start-Ziel-Sieg“ mit der deutschen Jahresbestweite von 12,84 Metern, die gleichzeitig auch neuen Nordrhein-Rekord in der U18 bedeuten (vorher: 12,75 Meter). Sie machte sich damit zudem ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk, denn einen Tag zuvor, auf der Hinfahrt ins Württembergische, wurde sie 17 Jahre alt.

Die bisherige Jahresbeste Ruth Hildebrand aus Mannheim lieferte der Hülserin einen heißen Kampf, hatte aber einige Versuche vor dem Brett, so dass es für sie nur zu 12,73 m reichte. Auch Anna traf bei ihrem ersten Resultat über 12,84 Meter nicht das Brett. Beide hätten also die 13-Meter-Marke drin gehabt. „Es war schon echt nervenaufreibend“, sagte Keyserlingk anschließend. „Ich habe bei den Versuchen meiner Konkurrentin nicht hinsehen können.“

Anna Gräfin Keyerserlingk ist Schülerin, ihre Lieblingsfächer sind Sport und Erdkunde. Sie isst gerne Spaghetti Bolognese und mag Fanta. Ihre Lieblingsfarbe ist hellblau, ihr Lieblingsfilm After Passion. Von den Bahamas und Australien ist sie begeistert.

Etwas genervt war die Hülserin anschließend beim Siegerinterview. „Mir geht es auf den Zwirn, dass scheinbar die wichtigste Frage immer die nach meinem Adelstitel ist. Sollen sie doch lieber Fragen zum Wettkampf oder zu Sonstwas stellen. Die beantworte ich gerne.“ Der Hintergrund: Da ihr Titel als Gräfin Namensbestandteil ist und dieser auch richtigerweise in ihrem Startpass so eingetragen ist, wird sie natürlich beim Wettkampf als Anna Gräfin Keyserlingk aufgerufen und angesagt.

Noch vor vier Wochen hatte es nicht nach einem Titelgewinn der Bayer-Athletin ausgesehen. Nach dem Hallenmeistertitel im Februar 2020 und einer längeren Corona bedingten Wettkampfpause wurde nämlich zunächst deutlich, dass die Konkurrenz aus Mannheim diese besser überstanden hatte. Bei Wettkämpfen in Essen und Chemnitz konnte Keyserlingk nicht an die Weiten aus dem Winter anknüpfen und kam etwas ins Grübeln. „Die letzten Monate waren nicht einfach. Gerade in der Lock-Down Zeit fiel es mir schwer, nach Plan eigenständig zu trainieren. Da hat meine Athletik etwas gelitten“, gibt Keyserlingk unumwunden zu.