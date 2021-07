Leichtathletik : Anna Keyserlingk und Tessa Srumf auf dem Sprung zur EM

Anna Keyserlingk befindet sich bereits vor der EM in Top-Form. Foto: Dirk Fußwinkel

Die Leichtathletinnen des SC Bayer Uerdingen sind bereits wenige Tage vor der Europameisterschaft U20 in Tallinn in Top-Form. Das stellten sie bei der DLV-Gala in Mannheim eindrucksvoll unter Beweis.

(RP) Norm-Erfüllung für die U20-Europameisterschaften, Norm-Erfüllung für die U20-Weltmeisterschaften, persönliche Bestleistung und ganz nebenbei noch ein neuer Nordrhein-Rekord für die U20: Mit 13,20 Meter schaffte Anna Keyserlingk vom SC Bayer 05 Uerdingen bei der DLV-Junioren-Gala in Mannheim im Dreisprungwettbewerb diese vier Kriterien. Hinter der Norwegerin Hedda Kronstrand Kvalvag (13,33 m) war die 17-jährige Hülserin zudem beste Deutsche.

Keyserlingk hatte die Qualifikation für die EM in Tallinn (Estland) bereits im Juni mit 13,10 m abgehakt, in Mannheim gelang ihr mit der Steigerung auf 13,20 m zudem die Norm für die U20-WM in Kenias Hauptstadt Nairobi (13,15 m). Ob diese Titelkämpfe allerdings stattfinden, steht noch nicht fest. Aber zuerst einmal kann sich der Schützling von Trainer Peter Quasten auf die Reise ins Baltikum freuen, wo sie direkt am Eröffnungstag (15. Juli) die Dreisprung-Qualifikation bestreiten wird.

„Super, es hat alles funktioniert“, freute sich Keyserlingk anschließend. „Dabei hatte ich wegen der hohen Wahrscheinlichkeit der EM-Teilnahme im Vorfeld Probleme, mich zu fokussieren. Ich musste mir immer wieder sagen, dass es auch und vor allem um die noch ausstehende WM-Norm geht.“ Und das gelang ihr hervorragend, was auch die Serie der Sprünge beweist. Nach dem Einstieg über 12,96 Meter gelangen ihr mit den nächsten vier Sprüngen hintereinander Top-Weiten. Mit 13,11 und 13,10 Metern jeweils eine Bestätigung der EM Norm, bevor mit 13,18 und 13,20 Metern gleich doppelt auch die WM Voraussetzung erfüllt wurde.