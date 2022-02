Leichtathletik : Anna Keyserlingk peilt neue Bestleistung an

Anna Keyserlingk vom SC Bayer Uerdingen ist der Shooting Stars in der Leichtathletik Foto: Dirk Fußwinkel

Krefeld Die Dreispringerin des SC Bayer Uerdingen startet bei den NRW-Hallenmeisterschaften in Düsseldorf als Favoritin. Der Verein hat mit seinen Topp-Jugendlichen noch weitere Medaillenchancen.

Die Leichtathletikhallensaison nähert sich ihren Höhepunkten. Ab Mitte Februar finden nacheinander die nationalen Titelkämpfe der Jugendlichen in Sindelfingen und der Erwachsenen in Leipzig statt.

Nächste Station auf dem Weg zu den Deutschen Meisterschaften ist am kommenden Wochenende die NRW-Hallenmeisterschaft in Düsseldorf. In der Leichtathletikhalle des Arena Sportparks werden nach strengem Corona-Protokoll die Titelträger bei den Erwachsenen sowie bei den Jugendlichen U20 und U18 ermittelt. Um die Personenzahl in der Halle jeweils möglichst gering zu halten, wurde der Zeitplan gestreckt, Teilnahmebeschränkungen erlassen, die Trainer-/Betreuerzahl begrenzt und auf Zuschauer komplett verzichtet. Zudem muss jeder beim Eintritt einen aktuellen negativen Coronatest vorweisen - auch wenn eine dritte Impfung (Boosterung) nachgewiesen werden kann.

info Neuzugang Emilia Kuß startet über 60-Meter Auch Nesthäkchen Emilia Kuß läuft um den Titel. Laut Meldeliste dürfte es für den Neuzugang vom TV Erkelenz über 60 Meter der U18 auf ein Duell gegen die Gladbeckerin Franziska Burchett hinauslaufen.

Der SC Bayer 05 Uerdingen hat mit seinen Topp-Jugendlichen in einigen Disziplinen Chancen auf Medaillen, wenn nicht gar Titelambitionen.Allen voran Anna Keyserlingk. Der 18-Jährigen sollte bei normalem Verlauf der Meistertitel im Dreisprung der weiblichen U20 nicht zu nehmen sein. Doch darum geht es der Hülserin nicht vorrangig. Nachdem sie bei den Nordrheinmeisterschaften krankheitsbedingt ausfiel, nutzte sie anschließend die Regionsmeisterschaften als Aufbauwettkampf und sprang dort bereits 12,73 Meter weit aus einem deutlich verkürzten Anlauf. Das weckte Hoffnungen und entsprechend äußert Keyserlingk sich auch: „Ich möchte am Samstag persönliche Bestleistung springen“. Das wären dann 13,20 Meter. Diese traut ihr auch Trainer Peter Quasten zu: „Anna hat in den letzten Monaten athletisch und technisch Fortschritte gemacht. Wir müssen jetzt Schritt für Schritt das Anlauftempo in den Sprung bringen. Dann könnte es was werden.“

Im Hammerwerfen U20 dürfte der Titel nur über Nele Frisch gehen. Oft geht der Umstieg von der U18 in die U20 nicht ohne Probleme vonstatten, da er verbunden ist mit einer Gewichtsänderung des Wurfgerätes von 3 kg auf 4 kg. Für Nele Frisch dürfte dieser erste Wettkampf im Jahr also wesentliche Erkenntnisse liefern, wie gut die Umstellung auf den 4 kg Hammer funktioniert hat.

Ein stressiges Wochenende steht Wurftrainer Helmut Penert bevor. Nach der Betreuung von Nele Frisch wird er sich sofort auf den Weg nach Sachsen machen, wo sein zweiter Schützling Kugelstoßer Max Neukirchen am Sonntag auf Einladung von Bundestrainer Gerald Bergmann an einem Kugelstoßmeeting teilnehmen soll. Die Möglichkeit in erlauchtem Kreise zu stoßen und auf sich aufmerksam zu machen wird Neukirchen mehr wert sein, als in Düsseldorf quasi konkurrenzlos Meister zu werden.

Eine weitere Titelaspirantin ist 800 Meter Läuferin Hannah Odendahl im Rennen der U18. Mit 2:11,88 Minuten war sie bereits im Alleingang auf hohem Niveau in die Hallensaison eingestiegen. Mit stärker werdender Konkurrenz erwartet ihr Trainer Udo Krumm nun zusätzlich taktisches Geschick von seiner jungen Athletin. „Bei gleich starken Athletinnen gewinnt am Schluss die Klügere“ gibt sich Krumm philosophisch. Odendahl nimmt aus Trainingsgründen am Sonntag ebenfalls noch die 400 Meter Strecke in Angriff.