Galopp : Stute „Mylady“ zeigt den Hengsten die Eisen

Jockey Andrasch Starke, hier mit dem gelben Helm in Front, feierte gleich drei Siege. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die dreijährige Pferdedame gewinnt das Dr. Busch-Memorial – 125 Jahre Wohnstätte Krefeld. Auf der Galopprennbahn im Krefelder Stadtwald herrscht ausgezeichnete Stimmung, obwohl die Sandbahn-Heroen auf ganzer Linie versagen.

Der dreijährigen Schimmelstute Mylady aus dem Stall des Kölner Trainers Markus Klug eilte schon ein sehr guter Ruf voraus, aber dass sie den acht konkurrierenden Hengsten im Dr. Busch-Memorial so eindeutig die Eisen zeigen konnte, damit hatten die wenigsten gerechnet. Am Ende kam ihr der Trainingsgefährte Schwarzer Peter zwar noch einmal bedrohlich nahe, doch dies war zum Teil darauf zurückzuführen, dass sich Jockey Andrasch Starke der Sache zu sicher war.

Immerhin besitzt die Stute für fast alle großen Rennen des Derbyjahrgangs, inklusive des Deutschen Derbys, eine Nennung. Dreimal ist Mylady bisher gestartet und dreimal hat sie auch gewonnen. Auf ihre weitere Karriere können sich die Turffans freuen. Hinter Schwarzer Peter belegte der Peter Schiergen-Schützling Georgios den dritten Platz. Er konnte seinen Konditionsvorteil gegen die anderen Hengste ausspielen.

Ihre Konditionsvorteile von der Sandbahn konnten alle mehrfach erfolgreichen „Winterpferde“ nicht in Erfolge ummünzen. Weder Cipriani (4 Siege) noch Patty Patch (3 Siege) oder Verlan (6 Siege) schafften es in die Platzierung. Alle standen bei den Wettern hoch im Kurs und so sah man viele enttäuschte Gesichter. Aber der Stimmung tat dies keinen Abbruch.

Ein besseres Pferd bekamen die Besucher im vierten Rennen zu sehen. Der Schlenderhaner Aguirre spielte schon weit vor dem Ziel nur noch mit der Konkurrenz und sein Jockey Andrasch Starke, der mit Mylady, Euphorie und eben Aguirre an diesem Tag dreimal erfolgreich war, konnte schon früh „gemütlich sitzen“. Für alle drei Starke-Sieger ist auch Markus Klug als Trainer verantwortlich.

Zweimal waren die niederländischen Gäste erfolgreich. Im ersten Rennen gewann der favorisierte Lion Hunter in leichter Manier. Sein Jockey Bauyrzhan Murzabayev hatte zwar Mühe in auf der Spur zu halten, doch auch mit „Wegbrechen“ stand der Schützling von Trainer Peter Verberkt über den Gegnern.

Das der von Romy van der Meulen in Holland trainierte Bolt Phantom ein gutes Rennpferd ist, das weiß man. Am Sonntag in Krefeld traf der Wallach zum ersten Mal seit langem wieder den von ihm bevorzugten schnellen Boden an. So konnte er seinen Endspeed wunderbar einsetzten, flog unter Champion-Jockey Bauyrzhan Murzabayev (er schaffte damit seinen zweiten Tagestreffer) in der Geraden am gesamten Feld vorbei. Auf den Plätzen landeten Degas und Score.

Obwohl ihr Trainer Markus Klug vor dem Rennen aufgrund der seiner Meinung nach zu kurzen Distanz von 1700 Metern eher skeptisch gestimmt war, siegte die Röttgener Stute Euphorie gleich bei ihrem Rennbahneinstand. Sie bekam von ihrem Jockey Andrasch Starke ein perfektes Rennen serviert. „Wir hatten eine gute Box, sind dann auch gleich gut weggekommen. Am Ende stand der Zielpfosten genau an der richtigen Stelle.“, so der Siegjockey nach dem Rennen. Rang zwei ging nach längerer Zielfotoauswertung an Indian Sunset vor Delia.

Für rund 120 ukrainische Flüchtlinge war der Sonntag auf der Krefelder Rennbahn, zumindest für ein paar Stunden eine Abwechslung von den schlimmen Nachrichten aus der Heimat. Sie konnten auf Einladung des Krefelder Rennclub die Sonntagsveranstaltung im Krefelder Stadtwald kostenfrei besuchen. Auch für ihr leibliches Wohl war gesorgt.