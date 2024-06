Kreisligist stellt sich neu auf Anadolu Türkspor nimmt neuen Anlauf für den Aufstieg

Vom sozialen Engagement hat der Klub, der 2027 bereits sein 50-Jähriges feiert, zwei Aktionen auf die Beine gestellt, die seinesgleichen suchen. Überwältigend der Support in Sachen Hilfe für die Türkei. Es gab zwei große Aktionen: die Erste im Zusammenhang mit einem Benefizspiel in der Grotenburg gegen den KFC, viele Aktionen drum herum und eine Aufstockung von Seiten Anadolus auf 20.000 Euro. Dieses Geld ging ins Erdbeben-Grenzgebiet nach Hatay, wo es unter anderem für den Bau einer neuen Schule verwendet wurde. Die Zweite wurde während des letzten Ramadan angeleiert und es kamen 15.000 Euro zusammmen. Die gingen in Richtung Matatya, wo über 4.500 Menschen in einer Containersiedlung leben. Dorthin werden auch regelmäßig großzügig zusammengestellte Essenspakete geschickt. Und alles wird vor Ort fein säuberlich registriert und rück gemeldet, damit nichts in falsche Kanäle umgeleitet wird.