American Football Die American-Football-Nationalmannschaft gastiert in der Grotenburg

Auch für den 1. Vorsitzenden der Krefeld Ravens Dino Volpe ist die Austragung eines Football-Länderspiels in der Seidenstadt ein absoluter Meilenstein. „Wenn ich überlege, wie wir damals noch im Kaiser-Wilhelm-Park angefangen haben, und dann jetzt in der Grotenburg die Nationalhymne hören zu dürfen, das ist schon großartig.“ Entsprechend stolz blickt er auf das Erreichte zurück. „Die Nationalmannschaft wären nicht hier, wenn wir nicht ebenso viel Leidenschaft in den Sport hier in Krefeld stecken würden.“