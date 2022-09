American Football : Tränen nach Ravens-Niederlage im Finale

Krefeld Das 0:10 gegen Wuppertal Greyhounds vor 2.000 Fans ist die erste Niederlage in der Vereinsgeschichte. Sie schmerzt, ist aber laut Trainer Jörg Hintzen verdient. Damit stehen die Bergischen als Aufsteiger in die Regionalliga fest.

Dabei war alles für das große Fest bereitet. Die Grotenburg bot ideale Bedingungen, der Rasen war in bestem Zustand und die Zuschauer zeigten vom ersten Moment an, dass sie bereit sind, das Team zu unterstützen. Animiert von Stadionsprecher Bastian Kluth feuerten sie die Raben immer wieder an. Allein: Das Team wusste diese Unterstützung nicht auf dem Platz umzusetzen. Zumindest, was die Offensive angeht: Defensiv stand die Gruppe um die Kapitäne Hannes Sell und Torben Höffler überragend, hielt den Gegner über vier Ballbesitze ohne neuen ersten Versuch und eroberte im weiteren Verlauf sogar einmal den Ball. Doch die Offensive war gerade in der ersten Halbzeit nicht existent. Minus fünf Yards Raumgewinn, oder eben -verlust, lautete die ernüchternde Bilanz. Nicht einen neuen ersten Versuch holte das Team, nicht ein Pass kam beim Mitspieler an. So nutzte Wuppertal zwei kleine Fehler zu einem Fieldgoal durch Sven Osterholt und einen Touchdown durch Solomon Jackson. Diesem Rückstand liefen die Ravens über die gesamte zweite Halbzeit hinterher, doch am Ende fehlte der letzte Kick.