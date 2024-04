American Football in Krefeld Importspieler der Ravens rechtzeitig zum Test eingetroffen

Die Fans erwartet also ein Spiel, das aus Ravens-Sicht einiges verspricht. Dabei ist der Gegner schwer einzuschätzen. Die Pikes waren in der vergangenen Saison Vierter der Regionalliga Mitte. Bereits vor drei Jahren waren sie zu einem Test zu Gast in Krefeld. Die Ravens spielten damals noch zwei Klassen tiefer und gewannen dennoch souverän mit 21:6. Es war ein echtes Statement vor der Saison. Dieses wäre in diesem Jahr nicht ganz so groß, doch das Team will beweisen, dass es stärker ist als vor drei Jahren.