American Football „Wie bei einem Kind vor Weihnachten“

Die Spannung in Krefeld steigt. Am Sonntag um 15 Uhr steigt in der Grotenburg das bis heute größte Spiel in der Geschichte der Foot­baller der Krefeld Ravens. Die Si­tuation ähnelt auf den ersten Blick der im Vorjahr, als das Team im Fi­nale gegen die Wuppertal Greyhounds die allererste Niederlage der Ge­schichte seit der Vereinsgründung im März 2017 beigebracht bekam und den sicher geglaubten Aufstieg verpass­te. Und doch ist die Lage heute vollkommen anders: Zu dominant war der Auftritt im ersten Spiel beim letzten verbleibenden Aufstiegskon­kurrenten Minden Wolves.