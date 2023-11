American Football Ein Bulldozer auf zwei Füßen

Der neueste Raven war über vier Jahre Stammspieler im Team und ging in rund der Hälfe der Spiele auch als Starter, also sozusagen in der ersten Reihe, auf das Feld. Dabei verbuchte er starke Statistiken und machte sich Hoffnungen, im Draft von einem NFL-Team ausgewählt zu werden. Wie knapp er diesen elitären Kreis verfehlte zeigt die Tatsache, dass ihm NFL-Team Tennessee Titans noch am Abend der letzten Runde einen Vertrag anbot. Zwar schaffte er es nie ins Team, zählte aber für die Titans und Oakland Raiders drei Jahre lang zum Kader. „Das ist für deutsche Verhältnisse eine überragende Vita. Außerdem spielte er drei Jahre in der XFL und wurde dort im vergangenen Jahr Meister“, betont Volpe.