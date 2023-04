American Football Krefeld Ravens feiern den zweiten Kantersieg in Folge

Die Krefeld Ravens sind weiter nicht zu stoppen. Eine Woche nach dem Rekordsieg im ersten Heimspiel ge­gen die Dortmund Giants (81:0) legte das Team von Headcoach Kai Schrecken­berg im zweiten Heim­spiel gegen die Aachen Vampires nach und fegte auch diesen Gegner mit 56:0 vom Platz. Dabei überzeugte einmal mehr vor allem die von Defense Coordinator Sebas­tian Nawroth bestens eingestellte Defensive um Isiah Ward, der von den Trainern zum besten Defensivspieler der Partie gewählt wurde. Die Ravens ließen kaum Raumge­winn der Gäste zu und hielten zum zweiten Mal in Folge die Null. Doch auch die Offensive um den Spieler des Spiels, Quarterback Lukas We­velsiep, war kaum zu stoppen. Anders als gegen Dortmund profitierte das Team dabei nicht von Fehlern des Gegners, sondern kam selbst mit strukturiert vorgetragenen Angiffs­zügen zum Erfolg. Die Raben liegen damit nach zwei souveränen Siegen klar an der Tabellenspitze der vierten Liga und steuern schnur­stracks auf den angestrebten Auf­stieg in die Drittklassigkeit zu. Zum erfolgreichen Nachmittag trug auch der erneut sehr gute Besuch von 1000 Fans in der Grotenburg und die hervorragen­de Stimmung bei. Die Ravens reisen nun in zwei Wochen nach Münster, ehe am 27. Mai das nächste Heimspiel, diesmal gegen Mitfavorit Mönchengladbach Wolf­pack, ansteht.