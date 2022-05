American Football : Die Siegesserie der Krefeld Ravens hält weiter an

Krefeld Die Footballer der Krefeld Ravens siegen auch im zweiten Saisonspiel souverän und werden damit ihrer Favoritenrolle in der Oberliga gerecht. Diesmal feiern sie einen 31:9-Sieg in Dortmund bei den Giants.

Das zeigte sich auch durchaus in der ersten Halbzeit, denn die Ravens taten sich schwer. Der etablierte Oberligist aus Dortmund ließ die in der Vorwoche starke Offensive der Gäste kaum zur Entfaltung kommen und so stand nach jeweils einem Touchdown und einem Fieldgoal zur Halbzeit eine 10:9-Führung der Krefelder, da Dortmund einen Extrapunkt vergeben hatte.

In der Pause übernahm dann der sonst ruhige Tobias Janßen, einer der Teamkapitäne, Verantwortung und redete seinem Team ins Gewissen. In der Folge dominierten die Ravens den zweiten Durchgang schier nach Belieben. Die Defensive ließ fast gar nichts mehr zu und gleich im ersten Ballbesitz folgte der erste von drei weiteren Touchdowns. Am Ende stellten die Runningbacks Darion Neal und Luis Emker, sowie die Passempfänger Glenn Holloway und Nicholas Tenwinkel den am Ende ungefährdeten Sieg sicher.