American Football : Gewinn am grünen Tisch kann für Ravens Nachteil sein

Krefeld Aachen Vampires sagen das Spiel gegen Ravens ab. Die Krefelder verstärken ihren Kader gleich auf mehreren Positionen , um für das Finale optimal gerüstet zu sein. Dabei wird auch Andreas Trebski reaktiviert.

Das aber könnte ein entscheidender Nachteil im Meisterschaftskampf sein. Das Hinspiel nämlich hatten die Krefelder sehr deutlich mit 62:0 gewonnen. Der große Konkurrent Wuppertal siegte mit 69:0. Sollte nun Wuppertal das Rückspiel in der Grotenburg am 17. September mit zwei Zählern gewinnen, so, wie die Ravens in Wuppertal (27:25), würde die Punktedifferenz über den Aufstieg entscheiden. Und die wäre, sollte Aachen gegen die Greyhounds antreten, für die Ravens kaum zu gewinnen.

Umso wichtiger ist nicht nur, dass die Raben im Heimspiel die Unterstützung ihrer Fans – 2000 sind bei der großen Premiere in der Grotenburg zugelassen und der Vorverkauf läuft – hinter sich wissen, auch personell wurde erneut reagiert. Da sich der starke Quarterback Jan Leuker Anfang der Woche im Training verletzte und aller Voraussicht nach auch gegen Wuppertal nicht einsatzfähig sein wird, reaktivierte Sportleiter Dino Volpe den großen alten Mann der Ravens: Quarterback-Legende Andreas Trebski. Der 33 Jahre alte Spielmacher kommt aus der Footballrente zurück und soll mit seinen starken Pässen die Offensive dirigieren. Für die Verteidigung holte Volpe außerdem US-Passverteidiger Tommy Washington. Der soll Raumgewinn durch die Luft für die Gegner noch einmal deutlich erschweren. Außerdem erhält die personell eher dünn besetzte Defense-Line Verstärkung. In Jan-Niclas Dalbeck kommt ein Spieler, der nicht nur direkt aus der ELF, der höchsten Liga in Europa, verpflichtet wird, sondern auch zuvor in Wuppertal spielte. Er bringt also neben beeindruckender Physis (2,01 Meter, 138 Kilogramm) auch viel Klasse mit. Weitere Zugänge sollen in den kommenden Tagen noch präsentiert werden. Für das große Finale also ist alles bereitet. Die Absage des Samstags-Spiels soll, so hoffen alle, nur ein kleines Ärgernis bleiben.