Jahresrückblick 2019 : Aline Focken sichert das Ticket für die Olympischen Spiele

Krefeld Für Ringerin Aline Focken war das Jahr 2019 wieder einen durch und durch zufriedenstellendes Jahr, das im Gegensatz zum Vorjahr auch mit Medaillen abgeschlossen wurde. Den Anfang dazu machte sie beim Dan-Kolov-Turnier im bulgarischen Sofia, wo ihr nicht nur ein eindrucksvoller Achtungserfolg gelang, sondern sie sich vor auch allem wichtige Wertungspunkte für die Qualifikation der olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio erkämpfte.

So wie der FC Bayern München ein Abonnement auf die Meisterschaft im Fußball zu haben scheint, trifft es auch auf Aline Focken zu. Im saarländischen Riegelsberg wurde sie zum zehnten Mal Deutsche Meisterin im Ringen und ist damit seit einem Jahrzehnt auf nationaler Ebene ungeschlagen. Der Weg zum Titel in der bei den Frauen schwersten 76 Kilo-Klasse zeigte wieder auf, wie stark die Krefelderin der nationalen Konkurrenz davon geeilt ist. Focken gewann alle Kämpfe technisch überlegen. Damit blieb die 28-Jährige auch in der für sie relativ neuen Gewichtsklasse die Nummer eins in Deutschland.

Nachdem Focken im September beim Sassari Citiy Matteo Pellicone Memorial Turnier in Italien ihre bestechende Form unter Beweis stellte und abermals errang die Bronzemedaille, stand kurz danach die Weltmeisterschaft an. Mit einer starken Performance und drei souveränen Siegen kämpfte sich die an Nummer drei gesetzte Deutsche bei der WM in Nur-Sultan (Kasachstan) bis ins Halbfinale vor und hatte somit bereits die Olympia-Qualifikation in der Tasche. Sie unterlag sie in der Gewichtsklasse bis 76 kg in einem spannenden Duell der alten und neuen Weltmeisterin Adeline Gray (USA) knapp nach Punkten. Den Kampf um Bronze gewann sie dann gegen die Kasachin Syzdykova. „Für mich war es echt ein hartes Jahr. Ich habe rein von den Ergebnissen her alle meine Ziele mit EM- und WM-Bronze sowie der vorzeitigen Olympiaqualifikation erreicht und mich nochmal sehr weiter entwickelt“, resümiert Focken. Das nächste Ziel lautet nun bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020 möglichst eine Medaille holen. Es wäre dann ein krönender Abschluss ihrer Karriere, denn im Oktober ließ Focken bei einem Heimkampf ihres Vereines verlauten, dass sie nach der kommenden Saison ihre sportliche Laufbahn beenden will.