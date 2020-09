Leichtathletik : Von Patzern, Aufholjagden und Überraschungen

Albert Kreutzer werfen Hindernisse nicht aus der Bahn. Foto: Dirk Fußwinkel

Krefeld Wenn einem Athleten bei einer Deutschen Meisterschaft ein Fehler unterläuft, ist das ärgerlich. Doch dass er in einem Rennen gleich zwei Mal patzt, ist außergewöhnlich. Was passiert ist?

(WP) Mit sieben Teilnehmern reiste der SC Bayer 05 Uerdingen zu den Deutschen U18 und U20 Meisterschaften nach Heilbronn. Mit der Ausbeute an Platzierungen konnte das Team dabei außerordentlich zufrieden sein. Neben der alles überstrahlenden Goldmedaille für Anna Keyserlingk gab es noch jeweils zweimal Platz vier und Platz sechs sowie einmal Platz fünf. Damit konnte der Landesleistungsstützpunkt Krefeld-Uerdingen wieder einmal auf sich aufmerksam machen, nimmt er doch damit im Landesverband Nordrhein nach dem Bundestützpunkt Leverkusen eindeutig Platz zwei in der Rangliste der erzielten Meisterschaftspunkte ein. Dass die Platzierungen quer durch alle Disziplinblöcke, also Sprint-, Lauf-, Sprung- und Wurfwettbewerbe erreicht wurden, wirft ein besonders positives Licht auf die Nachwuchsarbeit.

Stützpunktleiter Peter Quasten war anschließend auch voll des Lobes für seine Trainerschaft. „Unsere Aufgabe in Uerdingen ist es, den Leichtathletiknachwuchs auf breiter Basis zu entwickeln, Landeskaderathleten zu entwickeln und Jugendliche in die nationale Spitze zu bringen. Die Ergebnisse der Hallenmeisterschaft in Neubrandenburg und jetzt in Heilbronn dokumentieren, dass uns dies 2020 in besonderem Maße gelungen ist. Mein großer Dank gilt unseren Trainern für ihre ausgezeichnete Arbeit.“

Dabei hätte die Bilanz sogar noch besser sein können. Am zweiten Wettkampftag verschlief Albert Kreutzer den Start beim Finale des 110 Meter Hürdensprints der U20 zunächst total. Nach einem Fehlstartfestival fehlte ihm im entscheidenden Augenblick wohl die notwendige Konzentration. Es folgte eine rasante Aufholjagd, die den Moerser hinter dem späteren Sieger Gregory Minoue bis auf gleiche Höhe mit seinen Konkurrenten um die Silbermedaille brachte. Die Medaille bereits vor Augen unterlief Kreutzer dann an der neunten Hürde ein technischer Patzer, sodass im Ziel um fünf Hundertstel geschlagen nur der undankbare vierte Platz übrig blieb.

Ebenfalls mit der Holzmedaille Vorlieb nehmen musste Nele Frisch im Hammerwurf der U18. Dafür reichten bereits 58,35 Meter im ersten Versuch. Im Wissen darum, dass sie für eine Medaille Bestleistung, also an die 63 Meter hätte werfen muss, riskierte die 16-Jährige jeweils alles, konnte aber Würfe, die deutlich über 60 Meter waren, im Ring nicht halten, sodass diese ungültig waren.

Positiv überraschen konnten Pia Szymanowski über 1500 Meter und Kai Muty über 800 Meter der U18. Für beide wäre schon der Finaleinzug ein Traum gewesen. Dass schließlich nach couragierten Vorstellungen in den Finals für Szymanowski Platz fünf in 4:43,32 Minuten und für Muty Platz sechs in 1:56,52 Minuten (persönliche Bestzeit) zu Buche standen, sorgte für beste Stimmung in der Mittelstreckentrainingsgruppe von Trainer Udo Krumm.

Sechste wurde auch Tessa Srumf über 400 Meter der U18. Nachdem sie im Vorlauf mit 55,79 Sekunden noch Viertschnellste war, ging sie den Finallauf etwas zu vorsichtig an, durfte aber aufgrund der sehr starken Konkurrenz auf dieser Strecke letztlich auch zufrieden sein.